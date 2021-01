Animalisti contro la caccia: proposto un referendum per chiederne l’abolizione

Una raccolta firme per promuovere un referendum per l'abolizione della caccia. È una delle proposte del Movimento "Ora Rispetto per tutti gli Animali", tra le forze politiche candidate alle prossime amministrative a Vasto. Schieramento che, alle urne, sarà rappresentato dalla candidata sindaca Anna Rita Carugno [LEGGI].

Le proposte referendarie a tutela dell'ambiente non sono una tematica nuova per l'associazione. Nei giorni scorsi, infatti, la sezione torinese del movimento, ha proposto cinque referendum in materia animalista ed ambientale, quale "esito conclusivo di un lungo lavoro, protratto per anni, di approfondimento delle problematiche che interessano la tutela di animali e natura e di elaborazione di soluzioni che devono passare inevitabilmente attraverso una chiamata referendaria. Tutti gli elettori – spiegano - saranno chiamati ad esprimere una preferenza su temi che interessano la vita di ognuno di noi e che richiedono un intervento deciso e non più differibile. I tempi sono ormai maturi ed il Movimento Ora Rispetto per tutti gli Animali sarà portavoce della volontà della maggioranza degli italiani. I referendum che il Movimento propone, costituiscono una tutela chiara e indifferibile per il mondo animalista rafforzando una coscienza ambientale sempre più pressante e urgente". Iniziative che anche la neonata sezione vastese ha deciso di sposare.

"Il nostro obiettivo primario – affermano i militanti dell'associazione - è quello di entrare nelle sedi istituzionali per ridiscutere e mutare le leggi vigenti, incrementando l'attenzione dell’opinione pubblica e il senso popolare legato a tematiche importanti quali le pene su maltrattamenti, abusi, animalicidi. Nostra intenzione anche quella di eliminare la caccia, la sperimentazione animale, e gli allevamenti intensivi, senza dimenticare argomenti che ci stanno a cuore, come contrastare il disboscamento, tutelare l'ambiente e la biodiversità".