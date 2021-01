"Via Valloncello, cambiano i sensi di marcia. Vi invitiamo a fare più attenzione alla guida"

Modifiche ai sensi di marcia. Questa è la soluzione che il comandante della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro, ha individuato per ridurre il numero degli incidenti all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello.

"L'ufficio servizi del Comune di Vasto con proprio personale ha già installato da qualche giorno la nuova segnaletica verticale e provvederà al completamento dei lavori con l’installazione di stalli e la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale", si legge in un comunicato diramato dal municipio dopo l'ennesimo incidente [LEGGI].

"Siamo convinti - dicono il sindaco, Francesco Menna, e l'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello - che la nuova soluzione, una volta completata, apporterà un notevole contributo alla riduzione degli incidenti e garantirà maggiore sicurezza nel tratto interessato". Poi chiedono ai cittadini "la massima collaborazione. Vi invitiamo ad un maggior rispetto delle norme del codice della strada e più attenzione alla guida”.