Menna scrive a Marchese: "Il nuovo progetto per San Salvo già c’è, unisciti a noi"

Osvaldo Menna risponde a Gabriele Marchese e lo invita a unirsi al "nuovo progetto" già lanciato in vista delle Amministrative 2022. L'ex sindaco, nel proprio intervento, affermava di non ritenere sufficiente "riattaccare il vaso rotto" riferendosi al centrosinistra arrivato diviso alle due ultime tornate elettorali cittadine.

Menna – che ha fatto parte della giunta di Marchese prima di essere "defenestrato" e che in passato non ha risparmiato toni duri nei suoi confronti – ora lancia l'invito all'ex primo cittadino: "Se hai buone idee, unisciti al nostro progetto". Il nome scelto per quest'ultimo è "San Salvo. La città di domani".

Di seguito l'intervento di Menna

"Gabriele carissimo, quando ti dicevo di entrare nel nostro progetto, è perché noi abbiamo un grande e ambizioso obiettivo per una nuova città (la nostra San Salvo): progetti nuovi e ambiziosi in tutti i comparti del nostro comune e del nostro territorio vicino. Abbiamo una visione nuova e un modello nuovo del nostro vecchio centro, delle nostre periferie, della nostra zona industriale, della nostra agricoltura, della cultura, del nostro turismo.

Non c'entrano il vecchio e il nuovo. Servono grandi idee per grandi trasformazioni.

Le mie esperienze politiche e personali mi fanno dire che per nuove idee e nuovi progetti sono necessari una bella testa per una grande visione, un grande cuore per amare veramente la nostra città, una grande passione per la politica, un amore sviscerato per l'altro e rimettere il cittadino al centro di tutte le attenzioni. Grandi capacità, grandi esperienze, grandi passioni.

Per fare questo ci vogliono tante persone mosse dai sentimenti e capacità detti prima, rispettare la storia del centrosinistra e investire sul futuro.

Per chi ci vuole stare, dobbiamo mettere insieme le persone che hanno una nuova visione per la nostra città con capacità, esperienza, cuore, passione, visione.

Bersani dice: 'Mettiamo insieme un fronte largo'.

Se hai qualche buona idea, sei il benvenuto".