Terzo caso di Covid-19 in tre giorni a palazzo di giustizia, udienze sospese dal 25 al 29 gennaio

Nuovo stop alle udienze nel palazzo di giustizia di Vasto. Rinviate le udienze dal 25 al 29 gennaio a causa di due casi di Covid-19. Lo dispone il presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo.

Il provvedimento si è reso necessario perché "oggi - si legge nel documento - è giunta comunicazione che altri due dipendenti di questo Tribunale sono risultati positivi al Covid-19, dopo che ad altra dipendente è stata riscontrata la stessa positività il 20 gennaio".

Comunicando col presidente Giangiacomo, il direttore sanitario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Angelo Muraglia, ha invitato "tutti i magistrati professionali ed onorari, il personale amministrativo e chiunque altro operi presso gli uffici giudiziari di Vasto a sottoporsi a tampone nella giornata di martedì 26 gennaio", o nel giorno successivo, "presso il Drive in di Vasto in via don Lorenzo Milani dietro il palazzetto dello sport".

