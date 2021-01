M5S: "Trasporti scolastici, 200 mila euro per ogni Comune per i ristori alle imprese"

Ogni Comune potrà avere fino a 200 mila euro per le compagnie di trasporto scolastico. Entrano in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, le norme sui ristori per le imprese del settore per le perdite economiche causate dalla pandemia. Lo comunica la deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Grippa.

"Grazie a questi contributi, pari a 20 milioni di euro - commenta Dina Carinci, consigliera comunale a Vasto - i Comuni potranno erogare alle aziende fino a un massimo di 200mila euro. Si tratta di risorse importanti che consentiranno alle imprese che operano per conto dei Comuni di coprire la differenza tra l’importo previsto per i servizi di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto invece erogato dal Comune a seguito delle minori prestazioni. Investimenti indispensabili che arrivano a poco più di un mese da quelli già stanziati nel bando emanato per rendere gli scuolabus più sostenibili che daranno sollievo alle aziende locali, anch’esse in sofferenza a causa dell’attuale situazione emergenziale. Ora, ciascuno faccia la sua parte affinché questi soldi arrivino".