È morto l’imprenditore sansalvese Vitale Raspa

Un altro grave lutto colpisce la città di San Salvo. È morto questa sera Vitale Raspa, noto imprenditore, che era stato ricoverato a Chieti dopo l'aggravamento delle sue condizioni. Sessantasei anni, l'uomo era stato contagiato dal Covid-19.

Era noto per la storica attività di famiglia nel campo del commercio: iniziata in via dello Stadio con un negozio di alimentari e proseguita con i vari supermercati in città. Vitale Raspa era il titolare del punto vendita Gm Raspa in via dei Cipressi.

La notizia ha colpito duramente la comunità sansalvese che solo questo pomeriggio ha salutato Nicola D'Addario, altro imprenditore scomparso a causa del virus a 64 anni, deceduto sempre nell'ospedale chietino.

In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia: tutti ricordano Raspa come un uomo affabile, onesto e sempre disponibile.

"La mia città è ferita. Colpita al cuore. Ci mancherete, pilastri", sono le parole a caldo del sindaco Tiziana Magnacca.

"Ciao Vitale – è il saluto commosso dell'architetto Agostino Monteferrante che con Raspa ha condiviso il restyiling del punto vendita – ti abbiamo voluto bene. Abbiamo voluto bene ad un gentiluomo. Mancherai a tutti noi, mancherai alla nostra città".