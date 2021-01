Confraternita Sacra Spina e Gonfalone, Pino Cavuoti è il nuovo priore

È Pino Cavuoti il nuovo priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto. Ieri sera, nella sede di via Aurelia, si è riunito il nuovo consiglio direttivo eletto dai confratelli il 14 e 15 gennaio. "La riunione è stata aperta da una riflessione dell’assistente e parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore don Domenico Spagnoli che ha evidenziato l’impegno di servizio al quale sono chiamati gli eletti del nuovo direttivo raccomandando un cammino di fede alla luce della parola di Dio nel reciproco rispetto e nell'aiuto fraterno", si legge nella nota della Confraternita.

Il consigliere anziano Nicola Tammarazio ha proposto come nuovo priore Pino Cavuoti che è stato votato all’unanimità. Cavuoti succede a Massimo Stivaletta, priore per dieci anni, e resterà in carica per il quinquennio 2021-2025. Nel direttivo sono state assegnati anche i nuovi incarichi: Angelo Primiano (vice priore), Sergio Quagliarella (segretario), Severino Costanzo (tesoriere), Michele Notarangelo (maestro di novizi), Pino Palazzo (consigliere collaboratore del cerimoniere parrocchiale) e Nicola Tammarazio (consigliere con delega alle attività ricreative e organizzative).

Il neo priore ha ricevuto anche il messaggio di auguri dal coordinamento delle Confraternite Vastesi. "Auguri al carissimo Pino Cavuoti per la sua elezione a Priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone. Buon cammino al nuovo Consiglio Direttivo e all'intera comunità confraternale", scrivono il presidente Antonio D'Annunzio, il segretario Nicola Della Gatta e i Priori delle Confraternite Vastesi.