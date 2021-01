A suor Alessandra Smerilli l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia

È stata "conferita l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d'Italia alla Professoressa Suor Alessandra Smerilli". A darne notizia è l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, che riporta le motivazione di assegnazione dell'onorificenza alla religiosa vastese delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Consigliera di Stato della Città del Vaticano.

"Il conferimento dell’onorificenza - si legge nella nota dell'Ambasciata - intende riconoscere l’assoluta rilevanza del profilo accademico della Professoressa Smerilli, docente ordinario di Economia Politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, e coordinatrice della Taskforce Economia della Commissione Vaticana per il COVID-19 istituita da Papa Francesco nel marzo 2020, l’intensissima attività didattica e di ricerca nonché l’impegno nella promozione di una maggiore consapevolezza etica nella economia e nella finanza, in particolare nei confronti dei giovani.

La sua professionalità e competenza hanno trovato un prestigioso riconoscimento con la nomina a Consigliere nella Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano e con l’assegnazione di numerosi altri incarichi nella società civile e nelle istituzioni italiane, ambiti in cui continua ad offrire un importantissimo contributo allo sviluppo dello studio dell'economia civile italiana".

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, dove suor Smerilli insegna da tempo, ha espresso le sue felicitazioni per questa onorificenza, come riporta l'Ans (Agenzia Info Salesiana). "La Preside, e l’intera Comunità Accademica, si congratulano con la Prof.ssa Alessandra Smerilli per questo nuovo e prestigioso riconoscimento e le augurano di continuare a fare del suo impegno nella docenza, nella ricerca e nella promozione di una economia etica e consapevole un servizio ai giovani, alla Chiesa, all’Italia e al mondo".

Numerosi anche i suoi testi, in particolare dedicati allo sviluppo economico. Lo scorso maggio ha pubblicato per le edizioni San Paolo, Donna Economia - Dalla crisi a una nuova stagione di speranza. Interessante anche la sua guida alla lettura dell'Enciclica "Fratelli Tutti" di Papa Francesco.

Il riconoscimento. L’Ordine della Stella d’Italia è stato istituito con Legge 3 febbraio 2011 ed è una onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, sentito il Consiglio dell’Ordine, presieduto dal Ministro degli Affari Esteri. Con tale riconoscimento si vuole ricompensare quanti abbiano acquisito particolari meriti nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia. L’Ordine è suddiviso in cinque classi: Cavaliere di Gran Croce, Grand’Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. È istituita inoltre una classe speciale di Gran Croce d’Onore, destinato a chi abbia perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all’estero.