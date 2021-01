Magnacca: "D’Addario uomo affabile ed educato, sempre pronto al sorriso"

La scomparsa dell'imprenditore Nicola D'Addario [LEGGI] ha colpito l'intero territorio dove era conosciuto e apprezzato. Anche il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, esprime cordoglio per la perdita che ha colpito la città.

"Dire addio a una persona che non c'è più è sempre difficile - afferma la sindaca -. Non c'è una gradualità nel distacco. Ma oggi, l'aver appreso della scomparsa di Nicola D'Addario mi ha ammutolita perché a lasciarci è una persona che ha nobilitato una tradizione popolare del nostro territorio attraverso una cura degli ingredienti e una riconoscibilità nei sapori. Nicola era una persona affabile ed educata un compagnone una persona sempre pronta al sorriso. Mancherà e non solo alla sua famiglia".