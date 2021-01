La botte di MelVin: vino sfuso, in bottiglia e prodotti gastronomici

Vino sfuso, bottiglie per soddisfare tutti i gusti e sfiziosi prodotti gastronomici. Tutto questo è La botte di MelVin, nuovo punto vendita in via don Luigi Sturzo, nel quartiere San Paolo a Vasto (tra via San Rocco e via Alessandrini).

“Abbiamo un’offerta completa per quanto riguarda il vino sfuso - spiega Vincenzo Cipollone - con tre linee di bianchi, trebbiano, pecorino e cococciola, un rosato, un montepulciano e un rosso barricato”. Sono tutti vini abruzzesi, “dell’azienda vitivinicola Marchesi de’ Cordano, di Loreto Aprutino, che ci fornisce, oltre al vino sfuso, anche una vasta gamma di vini in bottiglia con diverse fasce di prezzo “per soddisfare tutte le esigenze” e una interessante selezione di bollicine. Molto comode sono le confezioni di vino bag in box con vino rosso, rosato e bianco da poter scegliere.

Oltre al vino, da La botte di MelVin si possono trovare sfiziosi prodotti gastronomici. “Abbiamo una selezione di pasta di un pastificio artiginale pugliese, i taralli salati di Canosa, sottolii e sottaceti prodotti in Abruzzo e gli amari di Montenero di Bisaccia. Prodotti di qualità da gustare comodamente a casa”.

Tutti i lunedì mattina lo staff de La botte di MelVin effettua consegne a domicilio dei suoi prodotti. Per ordinare basta inviare un sms o un messaggio whatsapp al numero 3291052496 indicando i prodotti che si vogliono acquistare e i riferimenti per la consegna. Disponibile in negozio anche il servizio dei vini freschi, con tante bottiglie disponibili in frigo acquistabili senza sovrapprezzo sull'etichetta.

La botte di MelVin punta sulla qualità dei suoi prodotti offerti a prezzi giusti. In questo periodo c’è una promozione di lancio sul vino sfuso, con trebbiano e rosato a 1,20 euro al litro. “Nel punto vendita - spiega Cipollone - trovate altre offerte su prodotti selezionati. Vi aspettiamo per farvi conoscere i nostri vini!”.

La botte di MelVin

Piazza don Luigi Sturzo (quartiere San Paolo)

tel. 3291052496

segui su facebook - clicca qui