Il ricordo di Mariano per nonna Giovina

"Se ne va una colonna portante di Vasto Marina. Carissima nonna Giovina, non ci sono scale per salire lassù, per riabbracciarti ancora una volta e rivedere il tuo sorriso e i tuoi occhi azzurri come il cielo. Hai combattuto guerre, superato carestie, momenti difficili e pandemie e ci hai cresciuti con tutto il tuo amore.

Che dirti nonna, è arrivato il momento di riposarti assieme a nonno, sicuramente accanto a te ora, e continuarci a sorridere... Ti guarderò sempre da quaggiù, come tu hai guardato sempre noi!

Presto o tardi saremo di nuovo insieme.

Un bacio,

Tuo nipote Mariano"

Mariano Sabene