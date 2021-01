A Pollutri con "Impresa agricola pulita", raccolta differenziata di imballaggi di fitofarmaci

Il Comune di Pollutri, in collaborazione con EcoLan spa e con la Cantina San Nicola, organizza anche quest'anno, la raccolta degli imballaggi vuoti che hanno contenuto fitofarmaci. L'iniziativa è rivolta alle imprese agricole e ai piccoli agricoltori.

Con il servizio si provvede alla bonifica e alla raccolta differenziata dei contenitori esausti di fitofarmaci utilizzati in agricoltura. Il centro raccolta verrà allestito nella Cantina Sociale San Nicola, che ha dato la sua disponibilità, venerdì 22 gennaio e venerdì 5 febbraio, dalle 8.00 alle 11.30. Verranno ritirati anche filtri olio (no filtri aria o gasolio) e oli minerali esausti (olio motore). Per aderire al servizio sarà necessario prenotarsi. È possibile scaricare la modulisitica necessaria sul sito istituzionale del Comune, o ritirarla all'Ufficio Protocollo del Comune.

Nel rispetto delle misure anti Covid-19 gli utenti dovranno indossare la mascherina, evitare assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza.