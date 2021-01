"Attrezzare l’area verde di via Ciccarone e renderla utile allo sgambamento cani"

"Perché non attrezzare quest'area con cestini dei rifiuti, un recinto e, magari, un percorso di mattonelle dove poter camminare?".

Lo chiede all'amministrazione comunale di Vasto un lettore di Zonalocale, Giacomo Delle Donne. La zona in questione si trova all'incrocio tra via Ciccarone e la rampa di via Mario Molino. "Attualmente in quel pezzo di terra vedo spesso cani accompagnati dai loro padroni". Di qui la richiesta di rendere l'ampia aiu una vera area di sgambamento cani. "Mi sembra che questo posto possa essere l'ideale".

"Allora - propone Delle Donne - perché non attrezzare quest'area con cestini dei rifiuti, un recinto e, magari, un percorso di mattonelle dove poter camminare. Il tutto non dovrebbe essere molto oneroso per le casse comunali".