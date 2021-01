Nicolangelo Di Fabio: "Nuovi stimoli e un bell’ambiente. Punto a dare sempre il massimo"

Il 2020 per Nicolangelo Di Fabio si è chiuso con il sorriso. La medaglia d'argento nei 200 misti agli Assoluti invernali di Riccione [LEGGI] è un risultato individuale che mancava da diverso tempo al nuotatore cupellese del Centro Sportivo Esercito. Negli ultimi anni era stato sempre protagonista con la staffetta dell'Esercito ma è con il passaggio dallo stile ai misti come sua specialità principale che che punta a riprendersi un posto importante tra i protagonisti del nuoto italiano.

Quello che non è mai mancato nel percorso di Nicolangelo Di Fabio di cui, nel corso degli anni, abbiamo raccontato i momenti più belli e seguito i momenti con meno soddisfazioni è un approccio al nuoto fatto di passione e impegno, tenacia e capacità di guardare con lucidità ciò che sta accadendo. Otto anni fa (o poco meno) eravamo sempre qui, allo Stadio del Nuoto, dopo degli Assoluti giovanili vissuti da protagonista, per farci raccontare i suoi sogni [LEGGI]. Ne abbiamo raccontato i successi in giro per il Mondo e lo abbiamo visto tornare sul podio degli Assoluti, dopo una lunga attesa, con il suo sorriso pacato e lo sguardo di chi sa di aver dato tutto per raggiungere quel risultato.

Da un anno, Di Fabiosi allena nella piscina di Vasto, guidato dai tecnici Walter Coccia e Massimo Tucci dell'H2O Sport, dal preparatore Marco Acquarola e uno staff che lo sta accompagnando in questa nuova fase del suo percorso sportivo. Siamo tornati ad incontrarlo a bordo vasca per ripercorrere con lui le fasi di questo "ritorno" che sa di ri-partenza.