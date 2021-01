È Simone Lembo il nuovo segretario del Pd di Vasto

È Simone Lembo il nuovo segretario del Partito Democratico di Vasto. Il nome del consigliere comunale del Pd circolava già da alcuni giorni e nel pomeriggio di oggi l'assemblea online degli iscritti lo ha ufficialmente nominato segretario del circolo cittadino.

"Al congresso ha partecipato il 70% degli iscritti – dice il segretario provinciale Gianni Cordisco – ed è stata una scelta compatta. È il primo segretario unitario che accompagna il Pd verso le prossime Amministrative".

Lembo, responsabile provinciale Turismo di Confesercenti, faceva già parte del comitato dei cinque insieme a Fabio Giangiacomo (uscito a settembre), Nicola Della Gatta, Anna Bosco e Sabato Giugliano. Inizialmente del comitato doveva far parte anche Angelo Pollutri che rifiutò per poi uscire dal partito e figurare oggi tra i promotori della lista civica La Buona Stagione.

In precedenza il Pd di Vasto è stato guidato dall'ex sindaco Luciano Lapenna (reggenza), oggi presente all'appuntamento, e Antonio Del Casale.