Ater, on-line il bando per la concessione di 15 alloggi a canone concordato a Vasto

È stato pubblicato il bando destinato alla formazione della graduatoria per la concessione a Vasto di 15 alloggi a canone concordato. I cittadini interessati potranno inoltrare entro e non oltre le ore 13.00 del 13/02/2021 alla sede dell'Ater di Lanciano la domanda redatta sul modulo reperibile sul sito web www.aterlanciano.it o www.comune.vasto.ch.it.

"Prosegue la volontà di questa amministrazione di promuovere una politica di sostegno alle famiglie fornendo una risposta alle numerose richieste di alloggi - commentano il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l'assessore con delega alle Politiche abitative, Paola Cianci -. In particolare la nostra attenzione è concentrata nel sostegno alle giovani coppie, agli anziani e alle persone con invalidità".

Oggetto del bando è una nuova palazzina in via Alcide De Gasperi costituita da alloggi classificati in classe energetica A, serviti da ascensore e realizzati in conformità delle nuove normative sismiche. La superficie ponderale di ogni appartamento varia da un minimo di 56,99 ad un massimo di mq 72,85. Insieme all'appartamento viene assegnato anche un posto auto scoperto all'interno dell'area di pertinenza del complesso. Potranno partecipare i nuclei familiari aventi i requisiti previsti nel bando, composti al massimo da 4 persone.

"Un ringraziamento particolare – dichiarano Menna e Cianci - alla precedente giunta da cui ereditiamo il progetto e ai vari presidenti e CdA dell'Ater ma soprattutto all'attuale presidente Fausto Memmo con cui abbiamo condiviso questa importante iniziativa".

Nel bando per la locazione a Vasto di 15 appartamenti di edilizia a canone concordato, le informazioni ed il modulo per la richiesta: http://www.aterlanciano.it/media/News/Alloggi/U-2021-0000197.pdf