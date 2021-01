Pubblica illuminazione a Casalbordino: al via i lavori di efficientamento energetico

L'amministrazione comunale di Casalbordino ha ratificato il progetto definitivo-esecutivo riguardante i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in varie località del Comune. Interventi resi possibili dall'assegnazione del contributo di 70.000 euro per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, previsto dal decreto del capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno del 14 Gennaio 2020.

Fondi che verranno impiegati per due tipologie di intervento: lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Enrico Mattei" con la sostituzione di alcuni serramenti esistenti con nuovi serramenti in profilato in PVC completi di vetrocamera di sicurezza differenziata a doppia apertura; e lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in varie località del comune di Casalbordino.

In merito a quest'ultimo intervento, l'assessore con delega alla pubblica illuminazione, Paola Basile,ha dichiarato: "Il progetto definitivo-esecutivo consiste nell'ampliamento e nell'ammodernamento della pubblica illuminazione in località varie del territorio comunale. A seguito di vari sopralluoghi si sono evidenziate le criticità presenti sul territorio comunale e, con l'intervento in questione, si procederà ad arginare alcune delle criticità rilevate, aggiungendo anche questo servizio che ha il compito di fornire un'illuminazione efficiente e razionale del sistema viario con l'obiettivo di ottimizzare il flusso luminoso ed il consumo di energia".

La pubblica amministrazione, ha in questi casi, l'occasione di trasformare le infrastrutture di illuminazione in un asset preziosissimo, con cui conferire al territorio una migliore fruibilità e rendere la città più sicura, più moderna e più efficiente.