Il Ciclo Club Vasto conferma il presidente Spadaccini e programma le iniziative per il 2021

Antonio Spadaccini è stato confermato presidente del Ciclo Club Vasto anche per il 2021. I soci, esprimendosi in modalità telematica, hanno rinnovato la fiducia al Direttivo già in carica nel 2020, con il vicepresidente Luigi Salvatorelli, il segretario Claudio D'Annunzio, il tesoriere Michele Gileno e l'addetto stampa Nando Miscione.

Con un occhio all'evolversi della pandemia, l'associazione sportiva vastese punta a realizzare una serie di appuntamenti nel corso dell'anno. In calendario ci sono due ciclo-pellegrinaggi per i soci, con partenza da Vasto e la partecipazione eventuale di accompagnatori. Gli itinerari previsti sono quelli che portano a San Giovanni Rotondo e a Manoppello.

Si punta ad organizzare il raduno regionale di cicloturismo, 2° Trofeo Avis Vasto, rinviato lo scorso 2020. Ed è confermata la volontà di mettere in campo un impegno fattivo per una mobilità salutare e sostenibile in città.

Il Ciclo Club Vasto nel 2021 parteciperà al progetto “Bicicletta e Salute” in programma presso il Liceo Scientifico “Mattioli” di Vasto e, allo scopo di stimolare le nuove generazioni a stili di vita sana ed attiva, proporrà, anche quest’anno, per gli alunni delle ultime classi di una Scuola Primaria cittadina, un piccolo progetto tematico, dedicato alla bicicletta.

Tra gli appuntamenti da svolgere ci sono la bici-vacanza di gruppo sulle Dolomiti, l'evento Vasto in Bici, in collaborazione con le altre associazioni ciclistiche cittadine, la pedaglata autunnale di chiusura dell'anno sociale e la promozione di una mostra sulla storia del Ciclo Club Vasto. I singoli soci e la squadra del Ciclo Club Vasto prenderanno poi parte agli eventi come cicloraduni, granfondo e randonnèe che si svolgeranno compatibilmente alle norme vigenti.