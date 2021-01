Castaldi scommette su Conte: "Proseguirà con una maggioranza rafforzata"

"Immagino che si continuerà, anche con una maggioranza rafforzata". Gianluca Castaldi parla a Zonalocale nell'intervallo tra la conferenza dei capigruppo e la riunione di maggioranza.

Secondo il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, il governo non cadrà. "Conte ha voluto parlamentarizzare la crisi, perché siamo in un periodo in cui il Covid avanza, c'è il Recovery da gestire, non si scherza".

Lo strappo di Renzi ha colto di sorpresa il governo?

"Renzi ha fatto dimettere due ministre. Ora il suo egocentrismo sta mettendo il suo gruppo in enorme difficoltà. Nei partiti ci sono coloro che ragionano".

Dicono che lei sia uno dei pontieri tra il governo e i cosiddetti responsabili.

"Ma è il mio lavoro, quello di tenere i rapporti con il Parlamento, avere informazioni. Ho studiato i precedenti, i tempi della discussione e tutto il necessario per essere pronti ed evitare sorprese nel dibattito parlamentare. Lunedì si va alla Camera e martedì al Senato".

Alla Camera non correte rischi. Ma al Senato?

"Di scontato non c'è mai nulla. Certo, alla Camera c'è la maggioranza anche senza Italia viva".

E al Senato come finirà?

"Conte continuerà a governare e gestirà il Recovery Fund. Se lo merita, perché in Europa ha lavorato bene".