"Mentre i vastesi soffrono per la crisi, la Giunta eroga ai dirigenti premi da migliaia di euro"

No ai premi di produttività ai dirigenti del Comune di Vasto. A opporsi è Fratelli d'Italia, che presenta un'interpellanza al sindaco, Francesco Menna, per chiedere chiarimenti sul piano performance, che i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero chiamano "delibera di San Silvestro", che "è propedeutica a erogare un premio in denaro ai dirigenti e a determinati funzionari comunali". Tutto questo "rispettando - ironizzano i due esponenti della destra - la tradizione che vuole che molti provvedimenti vengano pubblicati alla vigilia delle festività o durante le stesse, quando l'attenzione è catturata da altro”.

Nel documento, i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni chiedono l'ammontare dei premi ai singoli dirigenti e alti funzionari, quali supereranno le soglie dei 5 mila, 10 mila e 15 mila euro annui e in base a quali criteri siano stati assegnati.

Secondo Prospero e Suriani, è "gravissimo che, mentre la gran parte della popolazione vastese patisce le gravi conseguenze economiche e sociali del Covid, in municipio pensi a stabilire se, come e quando vadano premiati i dirigenti comunali per i loro risultati". E affermano che "gli equilibri finanziari del Comune di Vasto dovranno essere vagliati attentamente dalla Corte dei conti" perché "l'ultimo bilancio è stato approvato contro il parere dei revisori dei conti".