Vasto, domani rubinetti a secco per nove ore in zone centrali della città

Rubinetti a secco domani per nove ore in alcune zone centrali di Vasto.

Un avviso diramato dal municipio comunica che "nella zona compresa tra via Vittorio Veneto, corso Garibaldi, piazza Verdi e parte di corso Mazzini fino all'incrocio con via del Cimitero dalle 8 alle 17 è prevista l'interruzione della fornitura idrica per poter effettuare un intervento di manutenzione".