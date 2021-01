Raccolgono i rifiuti e puliscono la spiaggia: "Facciamo la nostra parte, non rimaniamo a guardare"

"Iniziare a dedicare, secondo le proprie possibilità, parti del proprio tempo libero per svolgere un'attività soddisfacente e utilissima". È questo l'appello rivolto ai cittadini dai giovani che, questa mattina, hanno deciso di dedicarsi alla pulizia di una frazione della spiaggia di Casarza.

"La nostra Regione è tornata ad essere zona gialla pochi giorni fa, quando ci siamo chiesti: 'qual è il miglior modo per sfruttare questa occasione?' – spiegano Sara Bucciarelli e Andrea Benedetti -. Così abbiamo deciso di dedicare una mattina, questa mattina, alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti in una frazione della spiaggia di Casarza. È stata un'occasione stimolante che ci ha restituito parte dell'entusiasmo che il periodo restrittivo passato ci aveva portato via – affermano -. È stato piacevole ed ammirevole l'affetto dedicatoci dai passanti: sentire che i propri sforzi per l'ambiente e per la comunità sono apprezzati ci spingerà a fare ancora meglio e di più".

"L'appello che facciamo a tutti coloro che tengono al nostro meraviglioso litorale è quello di iniziare a dedicare, secondo le proprie possibilità, parti del proprio tempo libero per svolgere un'attività soddisfacente e utilissima, facendo ognuno la propria parte, non rimanendo a guardare".