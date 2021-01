Moretti: "Mio zio morto di Covid-19. La Fondazione pubblichi i protocolli di sicurezza seguiti"

Rendere noti i protocolli messi in atto dalla Fondazione Padre Alberto Mileno per contenere il focolaio di Covid-19 riscontrato nella residenza assistenziale San Francesco di Vasto Marina.

Lo chiede Stefano Moretti, che ha "perso lo zio materno in conseguenza del contagio" e considera necessario che i protocolli "siano resi pubblici e vengano trasmessi agli organi di stampa ed ai familiari delle vittime che ne faranno richiesta per poterli visionare ed esaminare", scrive in un comunicato stampa il consigliere comunale di Legàti per Monteodorisio.

Moretti lo chiede "per fare chiarezza in merito a quanto accaduto ed in particolare per chiarire qual è stata la causa scatenante del focolaio sviluppatosi durante la seconda ondata" e capire "come mai sia scoppiato un focolaio nonostante l'osservanza dei rigidi protocolli che la Fondazione afferma di aver adottato e rispettato".