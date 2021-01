Aumento esponenziale di contagi a San Salvo, il sindaco: "Rischiamo misure restrittive per la città"

Altri 22 casi di positività al Covid-19 che portano il conto complessivo a 147, ma il numero potrebbe aumentare entro questa serata.

A San Salvo la curva dei contagi subisce un'impennata che non fa stare tranquilla la sindaca Tiziana Magnacca che in un video diffuso qualche minuto fa oltre a richiamare alla responsabilità i cittadini avvisa: "Se non cominciamo a regolamentare questi comportamenti, rischiamo di andare a sbattere contro un muro, rischiamo misure ancora più ristrettive per la città penalizzando ristoratori e attività. Aspettiamoci numeri importanti e speriamo non inducano nessuno a prendere provvedimenti ancora più restrittivi per San Salvo".

Nel suo intervento Magnacca ripete più volte, esplicitamente, che l'impennata riguarda interi nuclei familiari e che si può ricondurre al mancato rispetto delle regole in vigore durante il periodo festivo, in particolar modo al Capodanno. "C'è una certa sicurezza sul fatto che numerosi nuclei familiari e di amici si sono ritrovati durante le feste, nonostante le restrizioni".

Dall'inizio dell'anno, i contagi a San Salvo sono ben oltre 100.

"Riguardo coloro che hanno sbagliato spero capiscano l'errore. Chi causa contagi così elevati rischia anche una responsabilità penale e come Comune non esiteremo a costituirci parte civile. Avvieremo anche nella nostra città lo screening di massa, sul quale forniremo prossimamente ulteriori informazioni".