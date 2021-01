Raddoppio rete acque bianche a Vasto Marina, Menna: "I lavori partiranno domani"

"Gli interventi per il raddoppio delle acque bianche a Vasto Marina inizieranno domani mercoledì 13 gennaio". Lo annuncia il sindaco Francesco Menna replicando ai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, che avevano rilevato ritardi nell'inizio dei lavori [LEGGI].

"I lavori sono stati consegnati all’impresa Fossaceca srl di Roccaspinalveti il 2 dicembre scorso ed è stato necessario nei giorni successivi attendere il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di sottoservizi. Comprendo la smania dei due consiglieri di Fratelli d’Italia di voler trovare spazio a tutti i costi a sei mesi dal voto, ma li invito a non gettare fumo negli occhi dei cittadini. Vasto non è una città ferma e senza opere concrete".

Il primo cittadino definisce "arneticante l'atteggiamento dei consiglieri che intervengono solo per trovare spazio", si legge in una nota stampa. "Invito pertanto i consiglieri di centrodestra Prospero e Suriani, a riportare la realtà dei fatti", conclude Menna che chiede "nuovamente ai due rappresentanti di Fratelli d’Italia di sollecitare il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio (FdI) per ottenere nuove risorse per realizzare il raddoppio di acque bianche anche in altri quartieri della città e risolvere il problema dell’emergenza idrica come promesso ai sindaci del Vastese".