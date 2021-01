Raddoppio rete acque bianche a Vasto Marina: "I lavori stentano a partire"

"A due anni di distanza dai primi annunci del Sindaco e del suo fedele vice Peppino Forte, il raddoppio delle acque bianche in località Vasto Marina è ancora una chimera". Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, denunciano ritardi nei lavori annunciati la scorsa estate [LEGGI] con previsione di inizio a settembre. "Da due mesi è stato affisso il cartello, è stata recintata l’area di cantiere, montato un box a suo sevizio, ma i lavori stentano a partire", scrivono i consiglieri comunali.

"La Giunta Menna, che svende il patrimonio immobiliare dell’ente, affida i servizi essenziali in gestione alle cooperative, e che chiude il bilancio comunale con un disavanzo di 16 milioni di euro, non riesce a far partire nemmeno i lavori di una delle poche opere pubbliche cantierate durante il suo mandato - evidenziano i consiglieri di centrodestra -. Ci auguriamo che Menna e Forte, dopo la tragicomica vicenda del pontile di Vasto Marina che, nel 2019, ha riaperto i battenti solo ad agosto inoltrato, non replichi tale inefficienza anche per il raddoppio delle acque bianche di Vasto Marina. Vasto ha bisogno di opere concrete e non di un Sindaco che tappezza vasto di costosi 6x3 con uno slogan improbabile".