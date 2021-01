Nella chiesa di Santa Filomena le celebrazioni in preparazione al Giubileo

Sono inziate ieri, nella chiesa di Santa Filomena a Vasto, le celebrazioni in preparazione al Giubileo, che avrà il suo clou sabato 16 e domenica 17 gennaio. Il tema scelto dalla parrocchia San Pietro in Sant'Antonio è "La Prudenza, virtù dei coraggiosi". La celebrazione del Giubileo a Vasto risale al 1777, per concessione di Papa Pio VI, ricordando l'ospitalità della città a Papa Alessandro III nel 1177.

Fino a sabato, tutti i giorni alle ore 16.30, ci sarà l'appuntamento con il Rosario, seguito dalla Santa Messa con meditazione, adorazione e benedizione eucaristica. Sabato 16 gennaio alle 17.45 ci sarà l'incontro in piazza San Pietro, con il passaggio della porta giubilare. Alle 18 la messa nella concattedrale di San Giuseppe.

Domenica 17 gennaio saranno celebrate le messe del Giubileo alle 8.15, 9, 10 e 17 nella chiesa di Santa Filomena. Alle 11.30 e alle 18 le messe a San Giuseppe dove ci sarà anche la conclusione del Giubileo.

Ieri sera, don Gianfranco Travaglini, ha presieduto la prima celebrazione a Santa Filomena.