Giuseppe Monopoli nella top 20 degli artisti emergenti di Spotify

"Vasto dà vita a storie e ad emozioni". Con una dichiarazione d'amore per la sua città, lo scorso anno Giuseppe Monopoli aveva presentato Oltre la notte. Allora la sua canzone veniva già trasmessa da 90 radio.

Ora il cantautore vastese si toglie un'altra soddisfazione: il brano, di cui è autore e interprete, entra nella top 20 degli artisti emergenti di Spotify, il servizio musicale attraverso cui gli utenti (nel 2020 erano 320 milioni in tutto il mondo) possono ascoltare canzoni e podcast su computer o smartphone.

"Grazie all'editore Magilla spettacoli e alla sua etichetta Sorridi music", dice Monopoli, che già lavora alla prossima pubblicazione: "Il nuovo brano si intitolerà E non dire che tu".

"La mia passione per la musica e, in particolare, per la chitarra esplode a 14 anni nei cortili parrocchiali", racconta il musicista. Oltre la notte [https://www.youtube.com/watch?v=Q3AC6WM-f-A] parla dell'amore nella magica atmosfera della notte, costellata da sogni e desideri. "La notte ha ispirato tanti miei brani, quindi per me è una dolce compagna. Di giorno l'orizzonte divide il cielo dal mare, di notte il buio li unisce. L'amore, quando è impossibile, puoi vederlo solo nei sogni".