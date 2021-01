"Attacco hacker" alla scuola: video pornografici e bestemmie durante l’open day virtuale

Audio volgari e video pornografici durante l'open day virtuale della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo 1 di Vasto. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, definito "allucinante" da una nota dello stesso istituto scolastico.

L'evento on line era stato organizzato su Meet Google con le famiglie dei potenziali futuri studenti per presentare la scuola e le sue peculiarità.

"A rovinare l'appuntamento – spiegano dalla scuola – è stato un vero e proprio attacco hacker. Persone esperte sono riuscite a inserirsi nella piattaforma Meet Google su cui era stato organizzato l’evento, con identità falsa e hanno trasmesso video pornografici e audio di bestemmie, senza la possibilità di estrometterli dall’incontro. L’uscita di tutti i partecipanti dall’incontro ha messo fine all’incubo".

"Tramite la polizia postale il dirigente scolastico denuncia il gravissimo evento, diffusamente noto con il termine di Zoombombing, che è in genere messo in atto da chi conosce bene i meccanismi della rete ed è pronto a servirsene per fini diversi, incurante delle pesanti sanzioni previste per questo tipi di reati. Il dirigente scolastico renderà note quanto prima le prossime date degli open day e delle nuove modalità di condivisione".