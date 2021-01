Allestita la postazione drive-through a Vasto: da giovedì al via i test per il Covid-19

È stata allestita questa mattina l'area dove da giovedì 14 gennaio verranno effettuati i tamponi per il Covid-19. Saranno i carabinieri, nell'ambito dell'operazione Igea del Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Ministero della Salute, a gestire le operazioni, con la collaborazione del personale della Asl Lanciano Vasto Chieti. Il campo mobile è stato posizionato nel parcheggio tra il palaBCC ed il liceo artistico, lungo la strada di collegamento tra via dei Conti Ricci e la Circonvallazione Istoniense, con la collaborazione logistica del gruppo comunale di protezione civile e dei tecnici comunali.

Queste postazioni mobili sono gestite dalle forze armate in tutta Italia per dare manforte alle Asl locali, impegnate da mesi nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Saranno medici e infermieri dell'Arma ad eseguire i test, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 11.30. In mattinata c'è stato il sopralluogo del direttore sanitario della Asl, Angelo Muraglia, con il comandante della Compagnia di Vasto, maggiore Amedeo Consales, e l'assessore Luigi Marcello per definire gli ultimi dettagli in vista dell'inizio del servizio fissato per giovedì mattina.

I cittadini potranno accedere al test solo previa richiesta del medico di base attraverso il sistema informatizzato della Asl che indicherà giorno e orario del test. Si entrerà nell'area dedicata in auto, passando per la procedura di registrazione e poi si transiterà sotto i gazebo dove verranno effettuati i tamponi.

"L’apertura di questa postazione - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - è il frutto di un’importante collaborazione tra Istituzioni ed è la dimostrazione che, più che mai in questa difficile circostanza, è fondamentale lavorare uniti per offrire risposte concrete. Il tracciamento dei positivi al Covid-19 è fondamentale per rallentare l’avanzamento del contagio mettendo in campo ogni sforzo"

Inoltre, a fine mese, anche la città di Vasto sarà coinvolta nella campagna di screening di massa della Asl Lanciano Vasto Chieti [LEGGI].