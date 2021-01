"Sì a un ambito sub-provinciale del Vastese per tutelare l’autonomia del Civeta"

Si torna a parlare dell'autonomia del Civeta all'interno dell'Agir (Autorità Gestione Integrata Rifiuti urbani). Lo fa il gruppo di minoranza Insieme per Cupello che ieri ha presentato una mozione a riguardo. L'argomento era stato sollevato dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, durante un recente consiglio comunale [LEGGI] e rilanciato dal primo cittadino sansalvese Tiziana Magnacca [LEGGI]. Da qui, quindi, la proposta da più parti della creazione di un ambito sub-provinciale del Vastese.

Insieme per Cupello, con la mozione, chiede al sindaco Graziana Di Florio di farsi portatrice di tale richiesta come capofila del territorio.

"Non un annessione – scrive il gruppo guidato da Camillo D'Amico in riferimento alla proposta di un'unione con la Ecolan di Lanciano – ma un rapporto tra pari con funzioni diverse e definite. Tutto ciò per salvaguardare i livelli occupazionali, creare opportunità nuove e favorire una corale assunzione di responsabilità dei comuni che dovrebbero favorire la piena operatività dei due impianti".

"Auspichiamo di trovare piena condivisione con le altre componenti di maggioranza e minoranza, dopo le pubbliche prese di posizione a chiara difesa del Civeta dei Sindaci di Vasto e San Salvo. La nostra proposta non è una provocazione ma un concreto, chiaro e fattivo contributo a dare una mano al risveglio dell’intero Vastese nel difendere, unitariamente, le proprie peculiarità".

Nel dettaglio, il gruppo chiede al primo cittadino "di farsi carico e interprete dei contenuti della presente mozione, trasmettendola, per la necessaria e medesima condivisione, ai comuni del Vastese; di chiedere agli stessi di trasmettere i propri deliberati alla regione Abruzzo per gli adempimenti conseguenti".