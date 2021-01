Screening di massa, a giorni l’allestimento a Vasto delle postazioni drive-through per i tamponi

Sarà allestita nei prossimi giorni a Vasto l'area dove verranno effettuati i test sul Codiv-19 come previsto dal piano di screening di massa disposto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti nei Comuni della provincia dove si registra la più alta incidenza di positivi [LEGGI]. Sono previste postazioni a Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Francavilla, San Giovanni Teatino, San Salvo e Guardiagrele.

A Vasto è stata identificata un'area nei pressi del palazzetto di via dei Conti Ricci dove i carabinieri allestiranno il drive-through in cui i cittadini si recheranno per effettuare i tamponi. Arriverà una tenda pressurizzata della 1ª Brigata Mobile e saranno posizionati gazebo e altre strutture mobili per lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. L'impiego degli uomini dell'Arma è nell'ambito dell'operazione Igea, del Ministero della Difesa in collaborazione con il Ministero della Salute, per dare manforte agli screening di massa. "I team delle 200 Drive-through-Difesa (DTD) saranno composti da 1 medico, 2 infermieri, 2 autisti e 2 carabinieri o personale del corpo della Polizia di Stato, ed assicureranno il corretto svolgimento delle attività e il mantenimento dell’ordine pubblico", spiega il Ministero. Le attività si svolgeranno con la collaborazione, per particolari aspetti logistici, di protezione civile e amministrazione comunale.

"L'area è già stata identificata - spiega il sindaco Francesco Menna - e stiamo provvedendo alle operazioni pulizia. Il Comune si occuperà di dare tutto il supporto necessario alle forze dell'ordine e alla Asl. Oggi avremo una ulteriore riunione, poi domani ci sarà l'incontro in videoconferenza con il Prefetto di Chieti". Nel corso dell'incontro, a cui prenderanno parte i responsabili di Asl, questura, carabinieri, guardia di finanza, Provincia, protezione civile, Università, ufficio scolastico regionale e sindaci degli otto Comuni coinvolti, saranno definite le modalità di avvio dello screening. Si parlerà, inoltre, anche della gestione della campagna vaccinale anti-Covid.

Dopo aver messo a punto tutte le questioni organizzative, in particolre quelle legate alla modalità di accesso dei cittadini alle postazioni drive-thorugh per i tamponi, si allestiranno i campi mobili. "Il processo è in itinere - conferma Angelo Muraglia, direttore sanitario della Asl - e contiamo di poter partire nel giro di pochi giorni".