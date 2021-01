Il gusto di innovare: il franchising delle boutique Avenue Shop 24h

L’emergenza sanitaria mondiale causata da Covid-19 è stata e continua ad essere una minaccia nel settore della ristorazione che nessun azienda avrebbe mai pensato di affrontare, nemmeno il giovane imprenditore Gianrocco Reale che proprio in questo momento storico decide di avviare un innovativo e futuristico business nel mondo dei distributori automatici. Come nel 2008 durante la crisi economica, così nel 2020 nel pieno della pandemia mondiale di Coronavirus, la minaccia si trasforma in un’opportunità nella strategia aziendale di Dars prima e Avenue Shop 24h poi.

“La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità”[cit.Seneca].

Per Gianrocco è stato semplice immaginare un’era digitale in cui l’automazione potesse essere la soluzione ad un'attività storica e tradizionale come quella dei bar che in questi ultimi mesi ha sofferto tantissimo gli effetti negativi delle restrizioni sociali per garantire la sicurezza collettiva. Infatti, secondo l’imprenditore abruzzese se da un lato l’emergenza sanitaria e la digitalizzazione sono stati i fattori che hanno definito la forza del business di Avenue Shop 24h, dall’altro grazie ad essi si è presentata l’opportunità di adattamento. Secondo Gianrocco una crisi economica si affronta di petto, analizzando causa ed effetto e trovando le soluzioni migliori per evitare di lasciarsi inghiottire dalla sua potenza. Vi state domandando in che modo?

Per Gianrocco, vince la crisi colui che si adatta al cambiamento e il Coronavirus è stata una grande opportunità di cambiamento e di adattamento.

Gli Shop Avenue 24h in franchising “non saranno solo posti aperti h24 dove installo delle macchine, - dichiara Gianrocco - bensì delle vere e proprie boutique dal design elegante, in cui regna pulizia, igiene e comfort”. Questo è possibile perché “la mia visione volge sempre all’innovazione [...] è la filosofia che applico tutti i giorni nella mia vita, soprattutto nel lavoro”.

È così che Gianrocco vince la crisi economica causata dal Covid: un’idea imprenditoriale che a partire dall’anno venturo si diffonderà in tutto il territorio nazionale con l’apertura di nuovi Avenue Shop 24h nel pieno rispetto delle nuove norme vigenti sulla sicurezza sanitaria collettiva.

L’obiettivo dell’imprenditore abruzzese è creare bar automatizzati attraverso l’evoluzione digitale e tecnologica. Shop aperti 24/7 con distributori automatici esistono già da un po’ di tempo, è vero, tuttavia Avenue Shop 24h non è un posto fatto di distributori di food e bevarage, come sostiene Gianrocco, ma un vero e proprio bar automatizzato che accoglie il cliente a 365° garantendo prodotti di alta qualità ad un prezzo contenuto, in un’atmosfera accogliente, e nella totale pulizia e igiene.