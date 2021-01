Dona un giocattolo e accendi un sorriso: "La pandemia non ha fermato la generosità"

Centinaia di giocattoli da donare ai bambini meno fortunati sono stati raccolti nel corso della terza edizione dell'iniziativa benefica dedicata ai più piccoli, "Dona un giocattolo ed accendi un sorriso". Anche quest'anno, l'iniziativa promossa dalla Pro Loco Città del Vasto ha registrato "un successo inaspettato di donazioni".

"Questa pandemia - spiegano gli organizzatori - che ci ha relegati tutti in casa, non ha fermato la generosità di tanti bambini nel donare i propri giochi ai loro coetanei meno fortunati. È stata una felicità immensa vedere molti di loro venire nei centri di raccolta accompagnati dai propri genitori per consegnarli. La distribuzione dei giocattoli raccolti, iniziata subito dopo il primo dell'anno, è proseguita sotto l'Epifania e continua incessantemente anche in questi giorni".

"Rivolgiamo il nostro ringraziamento alle associazioni che hanno aderito all'iniziativa e a tutti i volontari delle pro loco che hanno messo a disposizione il loro tempo per i più piccoli dovendo fare molta attenzione a tutte le disposizioni anti-Covid - proseguono -. Si ringraziano, per la partecipazione ed il grande contributo, i volontari della Pro Loco di Pollutri, della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto, dell'Associazione Nova, della Polisportiva Hermes del vastese, dell'ASD Tennis Tavolo Vasto, del Direttivo e dei soci della Pro Loco Città del Vasto APS e di quanti, con grande generosità, hanno donato. Arrivederci alla prossima edizione".