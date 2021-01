San Salvo, 22 contagi in un giorno. Magnacca: "Mesi difficili, prestate massima prudenza"

Ventidue casi di Covid-19 a San Salvo. I dati di oggi fanno registrare un'impennata del contagio in città. Quattro le persone guarite. Lo comunica il municipio nel bollettino giornaliero.

"In particolare - spiega la sindaca, Tiziana Magnacca - nell'analizzare i dati relativi alla risalita dei contagi, si nota come siano da collegare, considerando che i nominativi appartengono agli stessi nuclei familiari, alle recenti festività, così come in linea di tendenza nazionale, oltre a qualche ripercussione dovuta al cluster verificatosi in un istituto sanitario della zona".

Ieri mattina, in piazza Aldo Moro, è stata allestita una postazione drive in per i tamponi.

Poi un appello ai cittadini: "Quelli che verranno, saranno mesi ancora difficili sotto il profilo della diffusione del virus. Vi ricordo, ancora una volta, di prestare la massima attenzione e prudenza".