"Troppi bulli e troppe vittime: basta!"

È arrivato il momento di dire “Basta” al bullismo, fenomeno sempre più frequente che può causare gravi danni alle vittime. Tanti, troppi ragazzi hanno subito conseguenze molto spiacevoli senza avere colpa alcuna. Per questo, quando siete testimoni di un atto di bullismo, non esitate a denunciare il bullo: riferite tutto l’accaduto ai vostri genitori, a un insegnante e, se necessario, anche al dirigente della scuola.

Voi, maggioranza silenziosa, siete fondamentali per dire “Basta” al bullo! Non lasciate sola la vittima, ma appoggiatela, sostenetela, fatele capire che può contare su di voi: "più si è e meglio è!".

Isolate il bullo e non badate a ciò che dice. Oppure ironizzate sui suoi insulti. In questo modo non ci troverà più gusto nel tormentarvi!

Spesso il bullo ha dei problemi ed è per questo che si comporta da “duro”, ma in realtà è una persona debole e fragile che ha bisogno di aiuto. Ricordate: ciò che il bullo vi dice non è reale! Quindi uniamoci!

Formiamo insieme un movimento anti-bullismo, come i ragazzi del “MaBasta” di Lecce (https://www.mabasta.org/). Ognuno di noi può dare il proprio contributo.

Possiamo realizzare cartelloni, video oppure creare dei siti internet che trattino l’argomento e che permettano di capire la gravità di questi eventi, purtroppo sempre meno rari.

Non vergognatevi, non esitate e dite “Basta” al bullismo una volta per tutte!

Benedetta Marino

Scuola secondaria di primo grado G.Rossetti - Vasto