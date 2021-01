Abruzzo, oggi 400 casi su 4599 tamponi (8,6%). In provincia di Chieti il maggior numero di contagi

Sono 400 in Abruzzo i casi di Covid-19 sui 4599 tamponi processati nelle ultime 24 ore: il rapporto tra il numero dei positivi e quello dei test è pari all'8,6%, in calo rispetto a ieri.

In base ai dati diffusi dall'assessorato regionale alla Sanità, i contagiati di oggi hanno un'età compresa tra uno e 99 anni; 62 sono residenti in provincia dell'Aquila, 143 in quella di Chieti, 75 nel Pescarese, 104 nel Teramano e 16 di fuori regione o con residenza in accertamento. Cinque le vittime ("il totale - si legge nel bollettino resta a 1274 in quanto sono stati cancellati 5 casi risultati duplicati), 24901 i guariti (+229), 11263 gli attualmente positivi (+171), di cui 463 ricoverati in area medica (-17), 40 in terapia intensiva (+4), 10760 in isolamento domiciliare (+184).