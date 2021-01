"Niente perdite di tempo, spartizioni tra partiti, veti incrociati: ai vastesi non interessano"

Niente perdite di tempo, né spartizioni. È il messaggio che Marco di Michele Marisi lancia al centrodestra di Vasto. "La città sta ancora aspettando un'alternativa seria e credibile a chi fino ad oggi ha amministrato Vasto senza riuscire a dare risposte concrete", scrive sul suo profilo Facebook l'esponente di Fratelli d'Italia, segretario cittadino del partito fino allo scorso luglio, quando si è dimesso per offrire a FdI e alla coalizione il suo nome quale possibile candidato sindaco.

"In questo momento storico più che mai, non bisogna perdersi in logiche di spartizione tra partiti, occorre dimostrare la maturità di saper prendere decizioni per generare una nuova ripresa economica, prodigarsi per il sostegno sociale e immaginare una visione di città proiettata al futuro. Occorre ricucire qul che questo momento difficile ha spezzato nella comunità vastese. Ai cittadini - ammonisce - non interessano le discussioni tra partiti, veti incrociati", che a suo dire sono il risultato "di vecchie logiche e nuovi rancori. Ai vastesi, di origine e di adozione, interessa una alternativa forte con un nome, un cognome e una squadra capace e credibile". Quindi "non si può perdere tempo".