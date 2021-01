Il tavolo (da remoto) del centrodestra: tutti i partiti riuniti, aderiscono anche Lega e FdI

Centrodestra di Vasto riunito (in videoconferenza) attorno a un tavolo. Da remoto per precauzione anti Covid, i referenti dei partiti si sono parlati.

C'erano tutte le forze politiche, compresi Lega e Fratelli d'Italia, che nelle scorse settimane non avevano partecipato alle prime riunioni dell'organo collegiale creato dai consiglieri comunali Guido Giangiacomo, Edmondo Laudazi e Alessandro d'Elisa con l'obiettivo di definire alleanze, programma e candidato sindaco per le elezioni di quest'anno. Il punto più spinoso è l'ultimo.

I papabili non sarebbero pochi, a giudicare dai nomi che sono circolati nelle scorse settimane: all'inizio quelli di Alessandra Cappa e Marco di Michele Marisi, poi quelli di Giuseppe Tagliente, Manuele Marcovecchio, Edmondo Laudazi e anche di Vincenzo Suriani, che a Timeout ha dichiarato di essere a disposizione del suo partito, FdI, e della coalizione. A ottobre si era anche ipotizzato un accordo con La buona stagione, il raggruppamento di liste civiche che fa capo ad Alessandra Notaro. Ma proprio la candidatura a sindaca dell'ex giudice di pace viene vista da una parte del centrodestra come una fuga in avanti che ostacolerebbe un'intesa, almeno al primo turno. Stesso discorso per la propensione de La buona stagione a evitare accostamenti con simboli di partito sulla scheda elettorale.

È atteso per la mattinata di oggi un comunicato congiunto in cui i partecipanti al tavolo spiegheranno le decisioni prese ieri.