Cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Catania, decano dei giornalisti vastesi

Grande cordoglio a Vasto, e nel mondo della stampa, per la scomparsa di Giuseppe Catania. Presidente dal 1957 al 2017 dell'associazione vastese della stampa, Catania è stato, tra le altre cose, decano dei giornalisti vastesi, collaboratore e direttore di numerosi periodici e corrispondente del Tempo [LEGGI]. Si è spento a 91 anni all'ospedale di Pescara, dove era stato trasferito in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute

Messaggi di cordoglio arrivano anche dal mondo della politica locale. "Apprendo con profonda tristezza e dispiacere - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - della scomparsa del Cavaliere Giuseppe Catania affettuosamente chiamato da tutti Peppino. Decano della stampa vastese. Galantuomo e persona corretta. Catania è stato il punto di riferimento per il rispetto delle regole. Uomo che ha dato un contributo fondamentale e prezioso alla crescita e alla modernizzazione della nostra città e del nostro territorio, attraverso il diritto d'informazione. È importante per Vasto ricordarlo, ma soprattutto lavorare all'istituzione di un Premio del giornalismo a lui intitolato per ricordare la sua figura. Alla famiglia le più sentite condoglianze".

"Con sincera emozione partecipo alla scomparsa del cavalier Giuseppe Catania – scrive il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca - giornalista dai modi signorili, un uomo di altri tempi, che ho avuto modo di conoscere e apprezzarne lo stile e la serenità d’animo nel corso delle conferenze stampa che lo hanno visto ospite nel Comune di San Salvo. Tutti conosciamo la sua storia di giornalista che ha saputo raccontare i fatti di cronaca, la storia e le tradizioni di questo territorio con obiettività e senza faziosità ricoprendo per decenni la carica di presidente dell'associazione vastese della stampa e consigliere regionale dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Alla sua famiglia e a tutti i giornalisti che lo hanno conosciuto le mie più sincere condoglianze".

Dalla redazione di Zonalocale, sincere condoglianze ai parenti.