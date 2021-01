"Vasto nel Presepe": la giuria popolare incorona i vincitori del concorso della Pro Loco

Sono terminate le votazioni per decretare i vincitori dell'iniziativa della Pro Loco Città del Vasto, "Vasto nel Presepe - La Natività declinata al vastese". In un comunicato, l'associazione ha infatti reso noto il responso della giuria popolare della terza edizione del Concorso/Mostra presepiale.

"Quest'anno la pandemia ci ha costretti ad attivare modalità alternative alla consueta partecipazione, attraverso mezzi che ci hanno obbligato al distanziamento fisico – spiegano dalla Pro Loco -. Al fine di non interrompere la continuità dell'iniziativa, nonostante le tante difficoltà e soprattutto il morale non certo al meglio, abbiamo deciso di provare questa nuova esperienza attraverso un Concorso/Mostra on-line. Ovviamente, le differenze di un'iniziativa in presenza con le persone che possono muoversi, visitare la mostra e dare il proprio voto guardando le opere dal vivo è sicuramente tutt'altra cosa. Ringraziamo di vero cuore quanti, con pazienza e grande spirito di partecipazione, hanno voluto condividere con noi questa nuova esperienza e la possibilità di rendere un po' meno tristi le feste natalizie che sono appena terminate".

"Seppur ridotta la partecipazione dei concorrenti – affermano - il Canale Youtube "Vasto nel presepe" ha totalizzato in 15 giorni circa 4000 visite. Un numero che ha superato le nostre previsioni, considerato che questa è la nostra prima esperienza per un Concorso/Mostra presepiale on-line. La chiusura della votazione, è avvenuta alle ore 16:00 del 6 gennaio".

Di seguito, il responso della Giuria Popolare:

Sezione B - Scuole, Associazioni, e/o gruppi:

Primo classificato - Presepe n. 2 (Gruppo) - Serena Giuliani ed Elisabeth Gagetta;

Secondo classificato - Presepe n. 1 Scuola dell'Infanzia San Lorenzo.

Sezione C - Singoli, hobbisti e famiglie

Primo Classificato - Presepe n. 6 – Marco D’Addario;

Secondo classificato - Presepe n. 3 – Giacinto Fioravante;

Terzo classificato - Presepe n. 8 – Rosaria Tascione.

Sezione D - Parrocchie – Presepi allestiti nelle chiese

Primo classificato - Presepe n. 1 – Chiesa Santa Maria Maggiore

"Per quanto riguarda il giudizio della Giuria Tecnica – dichiarano - sarebbe nostra intenzione poterlo comunicare in occasione di una premiazione in presenza. Qualora ciò non fosse possibile, forniremo l'esito della votazione unitamente alle informazioni relative alle modalità per il ritiro dei premi. Ringraziamo ancora di cuore per la partecipazione i concorrenti di questa terza edizione e quanti li hanno sostenuti".