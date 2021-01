La tradizione non si ferma: il canto "a distanza" del Coro Histonium e gli Amici della Pasquetta

Come nel 2020, anche in questi primi scorci di nuovo anno la pandemia sta impedendo lo svolgersi di manifestazioni pubbliche ed eventi. I mesi di dicembre e gennaio sono legati da sempre alle tradizioni popolari, con i canti che scandiscono i giorni delle festività creando momenti di aggregazione e festa.

La sera del 5 gennaio, vigilia dell'Epifania, c'è il canto della Pasquetta, con gruppi di musicisti e cantori che si riuniscono e girano per le vie della città portando buonumore e rinnovando una tradizione che si tramanda da decenni. Quest'anno il Covid ha sospeso tutto ma c'è chi ha trovato un'altra modalità per riunirsi, seppure virtualmente, e non mancare l'appuntamento con la Pasquetta 2021.

Il Coro Polifonico Histonium e gli Amici della Pasquetta, che ogni anno sono soliti intonare il canto davanti alla concattedrale di San Giuseppe, hanno radunato musicisti e cantori che hanno eseguito la Pasquetta nelle loro abitazioni per poi dare la dimensione corale in questo video.

È l'augurio che il Coro Histonium e gli Amici della Pasquetta rivolgono a tutti i vastesi, con l'auspicio di ritrovarsi l'anno prossimo per cantare insieme la Pasquetta.