La partita è a porte chiuse, per vederla sale sulla copertura della tribuna: multa e denuncia

La partita era a porte chiuse per via delle norme anti Covid. Per vederla, un uomo ha scavalcato il muro di cinta dello stadio Aragona di Vasto e si è arrampicato sopra la copertura della tribuna. I poliziotti sono intervenuti e lo hanno rimandato a casa, non prima di averlo multato. Nei suoi confronti scatteranno anche una denuncia e, forse, anche il Daspo, divieto di assistere alle manifestazioni sportive.

È successo ieri pomeriggio, durante la partita Campobasso-Vastese, finita 2-2 e valevole per il girone F del campionato di serie D. La polizia "notava la presenza di un uomo che, dopo aver scavalcato la recinzione esterna dell'impianto, si era posizionarto sulla tettoia sovrastante il settore tribuna", si legge in un comunicato di Rosetta di Santo, vice dirigente del Commissariato di Vasto.

"Considerando anche l'estrama pericolosità per l'incolumità dello stesso protagonista, l'uomo veniva persuaso a portarsi nella parte sottostante della struttura, il cui raggiungimento appariva maggiormente sicuro". Dopo l'idendificazione, all'uomo "veniva intimato di raggiungere immediatamente la propria abitazione, dopo essere stato sanzionato per aver violato le disposizioni relative alla zona rossa in vigore e quelle relative allo svolgimento della partita che doveva disputarsi rigorosamente a porte chiuse. L'autore dell'illecito - spiega il commissario Di Santo - sarà altresì deferito all'autorità giudiziaria per la violazione delle norme a tutela della pubblica sicurezza in occasione delle competizioni sportive e verrà valutato per l'applicazione del Daspo".