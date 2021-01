Cupello, si ribalta con l’auto dopo un malore: ferito soccorso da eliambulanza

Incidente con ribaltamento in via Enrico Mattei nella tarda mattinata di oggi a Cupello. Una Dacia Duster ha urtato un'auto parcheggiata per poi ribaltarsi su un lato.

L'automobilista, unica persona all'interno del veicolo, di Vasto, non ha riportato gravi ferite, ma pare sia stato colto da malore mentre era alla guida. Per questo motivo, il personale del 118 arrivato sul posto ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata al campo sportivo e trasporterà il ferito a Chieti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cupello e la polizia locale.