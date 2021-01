L’Udc sceglie Incoronata Ronzitti: è la nuova coordinatrice cittadina del partito

Incoronata Ronzitti torna nell'agone politico. È la nuova coordinatrice dell'Udc di Vasto. La nomina è stata disposta da Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale scudocrociato, d'accordo con quello provinciale, Andrea Buracchio.

"È una scelta che premia una donna tenace, che ha già dimostrato passione e impegno nella politica, aspetti che potranno essere importanti per una città come Vasto", dichiarano in un comunicato i due referenti del partito.

"Siamo convinti che Incoronata saprà mettere su un gruppo giovane, largo e unitario e, inoltre, che saprà aprire l'Udc vastese al mondo cattolico, alle forze moderate di centro, alle associazioni ed alla società civile. Il 2021 sarà un anno impegnativo, dovranno essere gettate le basi per una ripresa che salvaguardi l'occupazione e offra reali opportunità per la ripartenza".

"C'è bisogno di senso di responsabilità e di impegno costruttivo a tutti i livelli e Incoronata Ronzitti, che è dotata di una visione moderata, che ha operato anche per un civismo inteso come dedizione alla comunità e possibilità di raggiungere apprezzabili risultati su diversi piani sociali quali quello della salute, della giustizia, del lavoro, della vicinanza ai più deboli, dell'informazione potrà dare il suo contributo in una realtà importante e variegata come quella vastese", afferma Di Giuseppantonio.

Avvocata, giornalista, Incoronata Ronzitti è funzionaria del tribunale di Vasto. È stata candidata alla carica di sindaco nel 2011, poi alle politiche del 2013 e del 2018, alle regionali del 2015 e alle comunali del 2016.