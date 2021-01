Asilo Stella Maris, Suriani e Prospero: "Invece di assumere insegnanti, Bosco privatizza le scuole"

"Perché se il servizio verrà dato in gestione all'esterno e, se come dice lei la gara d'appalto non è stata fatta, nella determinazione dirigenziale è scritto già il nome del vincitore?". Lo chiedono i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero all'assessora alle Politiche scolastiche, Anna Bosco. Non si spegne il fuoco della polemica sull'affidamento a privati della gestione dell'asilo nido Stella Maris di Vasto Marina.

I due rappresentanti di Fratelli d'Italia definiscono Bosco "assessore alle scuole private", che "si arrampica in una risposta astiosa e, come sempre quando viene colta in fallo, assolutamente priva di contenuti". Chiedono "perché è stato chiuso l’ultimo asilo pubblico di Vasto? Perche non sono state sostituite le maestre che progressivamente sono andate in pensione?".

Respingono l'accusa di aver sminuito il lavoro dei dipendenti municipali, affermando di essere rimasti "dal lato dove siamo sempre stati. A favore dei cittadini, a favore dei tanti dipendenti comunali che col loro lavoro danno onore e prestigio all'ente, a favore del servizio pubblico e contro le privatizzazioni elettorali. La Bosco, invece di continuare a svendere, privatizzare le scuole per alcuni e affittare le aule ad altri - concludono Suriani e Prospero - spieghi nei fatti questa chiusura che è una sconfitta per tutti i cittadini e per tutte le famiglie di Vasto, e di Vasto Marina in particolare".