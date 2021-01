"Tra botti illegali, bivacchi e sporcizia: di sera questo quartiere è terra di nessuno"

Dall'imbrunire fino a notte, il quartiere al di là della circonvallazione Istoniense di Vasto diventa terra di nessuno. Anche nei giorni di zona rossa. Sono petardi e schiamazzi a togliere il sonno ai residenti di via Alborato, via Salvo D'Acquisto e delle traverse. Al mattino trovano le aiuole piene di rifiuti: contenitori per la pizza, bottiglie, lattine, plastica. Lo raccontano a Zonalocale.

Un paio di sere fa, anche un improvvisato spettacolo pirotecnico sgradito agli abitanti del quartiere. "Sono botti illegali", dice un residente, Francesco Bitritto, che ha un bimbo piccolo: "È stato svegliato dagli scoppi. Fuochi d'artificio sono arrivati fino ai nostri balconi: abbiamo anche ritrovato le cartucce".

Una residente protesta perché "in questa zona continuano a girare cani pericolosi. Facciamo appello al buon senso dei loro padroni, portando all'attenzione dell'opinione pubblica l'ennesimo caso in cui cani randagi o incustoditi provocano danni che potrebbero rivelarsi gravi a concittadini che vorrebbero passeggiare serenamente con il proprio cane al guinzaglio". Racconta che ieri mattina, per questo motivo, una donna è caduta in via Preta ed è stata soccorsa da due ragazzi.