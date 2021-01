Vasto, affidati i lavori per le bike lane lungo le strade urbane

A Vasto nasceranno le bike lane. Affidati i lavori per la realizzazione delle bike lane lungo le strade urbane. Anche la pista ciclabile di Vasto Marina, aperta ormai dieci anni fa, verrà rimessa a nuovo.

"Nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori per la sistemazione della pista ciclabile di Vasto Marina", annuncia una nota del municipio. "Il progetto è stato predisposto dagli uffici Lavori Pubblici e Mobilità sostenibile con il supporto amministrativo dell’ufficio Turismo. Gli interventi saranno realizzati dalla ditta Edil Tracchia per una somma di circa 39 mila 500 euro.

Nello specifico, per il lungomare Duca degli Abruzzi è prevista la sistemazione della staccionata, il ripristino del colore verde e la segnaletica orizzontale. Per il tratto che confina con l’area Sic e il percorso pedonale verranno sistemate le parti eccessivamente ammalorate e sarà realizzata la segnaletica orizzontale".

La pista ciclabile è da sempre molto frequentata da cittadini e turisti e in questi anni abbiamo investito molto per migliorarla installando l’illuminazione lungo il percorso pedonale e ciclabile per garantire la sicurezza dei fruitori", affermano il sindaco, Francesco Menna, e l'assessora alla Mobilità sostenibile, Paola Cianci.

La notizia viene subito commentata da Articolo Uno, il partito di cui Cianci è esponente. Le bike lane saranno "un ulteriore passo in avanti verso la mobilità sostenibile, la cultura ciclopedonale e la bici-socialità", dice il segretario cittadino, Francesco Del Viscio. "Si comincia a disegnare un volto nuovo per Vasto, riconosciuta da Fiab come comune ciclabile", commenta il coordinatore del partito di Roberto Speranza. "La progettazione condivisa e progressiva del Biciplan, Piano urbano della mobilità ciclistica, ha contribuito concretamente al raggiungimento del suddetto obiettivo" attraverso "la tenacia dimostrata in questi quattro anni di lungo e impegnativo percorso intrapreso insieme ai tanti vastesi “in bici”, con il supporto prezioso del portale Va.MO.S”.