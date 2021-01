Nuovo parcheggio in via Duca degli Abruzzi, opposizioni critiche: "Creerà ulteriori problemi"

Il nuovo parcheggio previsto in via Duca degli Abruzzi a San Salvo fa discutere. La realizzazione da 15 posti auto è stata approvata nel consiglio comunale del 30 dicembre scorso ed è stata salutata dal sindaco Tiziana Magnacca come un intervento "a tutto vantaggio dei cittadini e della funzione commerciale di via Duca degli Abruzzi oltre a essere di buon auspicio per una pronta e prossima ripresa di tutte le attività commerciali e artigianali che insistono su quell’area e penalizzate dalle limitazioni causate dal coronavirus".

Non sono stati dello stesso avviso i cinque consiglieri di opposizione che già durante l'assise civica si erano astenuti e che oggi tornano a evidenziare le criticità del progetto tra l'intersezione con via dei Cipressi e corso Garibaldi. Marika Bolognese (Italia Viva), Antonio Boschetti (Pd), Gennaro Luciano (Pd), Gianni Mariotti (Pd) e Fabio Travaglini (Più San Salvo) dicono: "Ci siamo astenuti perché riteniamo che l’amministrazione comunale, viste e ormai note a tutti le problematiche viarie e di sosta di quella strada, avrebbe potuto identificare un’altra area che sarebbe stata a servizio di tutte le attività commerciali. L'area individuata, inoltre, creerà problemi viari perché a bordo strada.invitiamo l'amministrazione a reperire quanto prima altri fondi da destinare anche in altre aree della città che necessitano di altri parcheggi".