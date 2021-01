Marini ricoverato in ospedale da due giorni per Covid-19

Franco Marini è ricoverato in ospedale. L'ex presidente del Senato è risultato positivo al Covid-19.

Abruzzese di San Pio delle Camere, ma residente da anni nel Reatino, Marini da due giorni è all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti dopo aver accusato i sintomi del virus. I medici lo tengono in respirazione assistita e sotto terapia farmacologica.

Segretario generale della Cisl dal 1985 al 1992, Marini è stato parlamentare dal 1992 al 2013, più volte eletto in Abruzzo. Ministro del Lavoro nell'ultimo governo Andreotti, dopo lo scioglimento della Democrazia cristiana si è schierato col centrosinistra, aderendo al Partito popolare italiano, poi confluito nella Margherita, quindi nel Partito democratico. Presidente del Senato dal 2006 al 2008, per lui nel 2013 il Pd aveva ipotizzato la candidatura alla presidenza della Repubblica, ma il risultato deludente dei dem, terzi in Abruzzo al Senato, non aveva fatto scattare il seggio necessario alla rielezione.